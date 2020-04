Notas Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 1,8 milhão neste sábado

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

Uma aposta feita pela internet acertou sozinha as seis dezenas da Mega-Sena e faturou um prêmio de R$ 4.906.932,90. O sorteio do concurso 2.248 foi realizado nesta quarta-feira (1º) em São Paulo. Veja as dezenas sorteadas: 09 – 15 – 20 – 29 – 30 – 42. O próximo concurso (2.249) será no sábado (4). O prêmio é estimado em R$ 1,8 milhão.

