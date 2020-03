Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 2 milhões nesta terça

Por Redação O Sul | 8 de março de 2020

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50 Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O concurso 2.241 da Mega-Sena pode pagar R$ 2 milhões nesta terça-feria (10), segundo a Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas agência lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, de seis números, custa R$ 4,50.

No último concurso, realizado na noite de sábado (07), duas apostas – uma de Belo Horizonte e outra de São Paulo – faturaram R$ 27,89 milhões cada. Os números sorteados foram: 07, 09, 10, 19, 25 e 58.

