Esporte GP do Bahrein não terá a presença do público por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 8 de março de 2020

"Sabemos a grande decepção que isso vai representar para muitas pessoas", disseram os organizadores do evento "Sabemos a grande decepção que isso vai representar para muitas pessoas", disseram os organizadores do evento. (Foto: Beto Issa/ GP Brasil)

O GP (Grande Prêmio) de Fórmula 1 do Bahrein, previsto para 22 de março, vai acontecer sem a presença do público por causa da “contínua propagação do novo coronavírus pelo mundo”, anunciaram neste domingo (08) os organizadores locais da competição.

“Organizar um evento esportivo grande, aberto ao público e que permite que milhares de viajantes internacionais e fãs locais fiquem próximos não é o melhor a fazer neste momento”, explicou o Circuito Internacional do Bahrein em um comunicado.

“Sabemos a grande decepção que isso vai representar para muitas pessoas, especialmente para aquelas que tinham previsto a viagem para a prova. Mas a segurança deve continuar sendo a nossa prioridade absoluta”, acrescentaram os organizadores.

