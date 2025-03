Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A aposta simples custa R$ 5. Foto: ABr A aposta simples custa R$ 5. (Foto: ABr) Foto: ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O concurso 2.836 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 3,5 milhões para os acertadores das seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h desta quinta-feira (6), em São Paulo.

No concurso do último sábado (1º), uma aposta de São Miguel do Araguaia (GO) levou sozinha o prêmio de R$ 41,7 milhões.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/mega-sena-pode-pagar-r-35-milhoes-nesta-quinta-feira-5/

Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira

2025-03-06