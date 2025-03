Brasil Governador de Goiás, Caiado diz que lançará chapa com Gusttavo Lima à Presidência da República

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

O lançamento da candidatura de Caiado pelo União Brasil ocorrerá em Salvador.(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), afirmou que iniciará a pré-campanha à Presidência da República de 2026 ao lado do cantor Gusttavo Lima, com viagens a diferentes estados do país. De acordo com Caiado, ambos devem ser anunciados como pré-candidatos de uma única chapa. A ideia é que a imagem de ambos permaneça atrelada e as posições de postulante principal e vice sejam definidas posteriormente, conforme análises das próximas pesquisas eleitorais.

— Vamos sair juntos para disputar a Presidência. Em 2026, vamos decidir. Dia 4 de abril vou receber o título de cidadão baiano e vou lançar minha pré-candidatura. O Gusttavo Lima estará lá e vamos juntos caminhar os estados. As decisões serão tomadas no decorrer da campanha. Mas uma decisão está tomada: nós andaremos juntos — disse.

O lançamento da candidatura de Caiado pelo União Brasil ocorrerá em Salvador. Apesar de dizer que a parceria está garantida, o governador afirmou que Gusttavo Lima ainda não definiu se irá se filiar ao União Brasil e avalia que a decisão pode ocorrer apenas em 2026. Segundo ele, porém, a chapa Caiado e Lima irá ocorrer, mesmo que o cantor decida se filiar a outra legenda.

— Sim (a parceria vai ocorrer independentemente do partido). Ele vai decidir no tempo dele, só no próximo ano — afirmou.

Integrantes da cúpula do União Brasil confirmam que está em avaliação uma pré-candidatura conjunta, mas dizem que Lima segue em dúvida em relação à filiação partidária. Uma conversa entre lideranças do partido, o cantor e Caiado deve ocorrer na semana que vem. O influenciador digital Pablo Marçal também deve participar da conversa e entrar nas negociações para a chapa em 2026.

Pessoas próximas a Gusttavo Lima afirmam que o cantor tem confessado sentir um “chamado de Deus” para entrar na política e contam que ele já vem dividindo as agendas da música com os compromissos de articulações políticas. Nesta quarta-feira, Gusttavo Lima se reuniu em Santa Catarina com o empresário Luciano Hang, dono da Havan, conhecido por ter apoiado a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018 e 2022.

— Um encontro super bacana com esse cara vencedor — disse Gusttavo Lima nas redes sociais.

Em vídeo publicado lado a lado, em um hangar de aeroporto, o empresário comemorou a visita do cantor.

— O veio da Havan está recebendo o ‘embaixador’, querido por toda a população brasileira — afirmou sem dizer o teor do encontro.

A articulação de Caiado e parte do União Brasil, porém, esbarra na resistência de uma ala governista do partido. Três ministros de Luiz Inácio Lula da Silva dizem que vão trabalhar para o partido apoiar o presidente à reeleição.

Integram a Esplanada Celso Sabino, do Turismo, Juscelino Filho, de Comunicações, e Waldez Góes, da Integração Nacional, que é filiado ao PDT, mas é forte aliado do presidente do senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

A chapa Caiado e Gusttavo Lima ainda deve enfrentar resistência dentro da direta. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) insiste em manter sua pré-candidatura, mesmo estando inelegível. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) também vem sendo cotado como possibilidade para substituir Bolsonaro como candidato da direita em 2026. Tarcísio, porém, vem mantendo a versão de que concorrerá à reeleição pelo governo do estado. As informações são do portal O Globo.

