Notas Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 4,5 milhões nesta quinta

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.241 da Mega-Sena, realizado na terça-feira (10). Veja as dezenas sorteadas: 01 – 13 – 18 – 26 – 40 – 56. Nesta semana, excepcionalmente, há três sorteios – eles fazem parte da Mega Semana da Mulher. O concurso 2.242 está marcado para esta quinta-feira (12); o prêmio vai a R$ 4,5 milhões.

