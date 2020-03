Economia Liberada autorização para outorga do Porto Meridional, em Arroio do Sal.

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Senador Luis Carlos Heinze esteve à frente do grupo de lideranças do projeto Porto Meridional. Foto Divulgação.

Teve o protagonismo do senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP) a liberação na ultima terça-feira em Brasília, da declaração de adequação do empreendimento às diretrizes de planejamento e das políticas do setor portuário para o chamado Porto Meridional,que sera construído em Arroio do Sal,no litoral norte gaúcho.

O ato ocorreu em encontro com o coordenador geral de Políticas Regulatórias e Autorizações Portuárias, Luiz Osmar Scarduelli Júnior, na SNPTA (Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários),quando foi liberado o documento.

“Este é o primeiro documento oficial sobre o Porto Meridional, no Litoral Norte gaúcho que vai garantir a outorga do empreendimento. Entregamos o projeto preliminar para a secretaria e tivemos a aprovação. Agora de posse desse termo, daremos sequência ao trabalho junto a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ”, observou Heinze.

Também estavam presentes o engenheiro e ex-deputado federal, Fernando Carrion,idealizador do projeto; o diretor da Marcopolo, Ruben Bisi, representando a Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul e o Mobi Caxias – Mobilização por Caxias do Sul; o engenheiro Edson Brum, presidente da Associação Comercial de Arroio do Sal; e diversos empresários que acompanham o projeto.

