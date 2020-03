Rio Grande do Sul Trensurb terá operação especial nesta quinta-feira para o Grenal da Libertadores

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Medidas operacionais de segurança foram reforçadas para acompanhar torcidas organizadas e público em geral Foto: Divulgação

A Trensurb irá realizar operação especial para atender o público ao fim da partida pela Libertadores entre Grêmio e Internacional, disputada nesta quinta-feira (12), a partir das 21h, na Arena – próxima à Estação Anchieta do metrô.

Na ocasião, a estação Anchieta permanecerá aberta por uma hora e 30 minutos após o final do jogo. Os trens prestarão serviço conforme a demanda, em ambos os sentidos, até o fechamento da estação.

As demais estações do metrô fecharão no horário normal e irão funcionar apenas para o desembarque durante o período de extensão do horário de circulação dos trens.

A empresa recomenda que os usuários adquiram a passagem antecipada de ida e volta para evitar filas e agilizar o retorno. Vale lembrar que os bloqueios (ou catracas) do metrô aceitam os cartões de bilhetagem eletrônica SIM, TRI e TEU.

