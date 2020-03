Brasil Pedro Westphalen coordena em Brasília, Frente para debater vacinação no País.

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Deputado Pedro Westphalen assumiu Coordenação da Frente Parlamentar na Câmara dos Deputados. Foto Divulgação

O surto de sarampo em território nacional, com mais de 18 mil casos confirmados no ano passado, depois de o Brasil ter conseguido, em 2016, o certificado da Organização Pan-americana da Saúde como país livre do sarampo chamou a atenção do médico e deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP) para a baixa cobertura vacinal do país. Ele propôs a criação pela Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar do Programa Nacional de Imunizações. A Frente será coordenada por deputado Pedro Westphalen, com 214 integrantes. O objetivo do grupo é criar um foro permanente de debates sobre vacinação em todo o Brasil, já que se constata a diminuição da cobertura vacinal no País.

“Vamos promover audiências públicas em todos os estados, envolvendo câmaras municipais de vereadores, autoridades civis, vigilância sanitária, para que esse tema realmente seja tratado na dimensão que tem que ser tratado”, afirmou Westphalen.

