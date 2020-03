Rio Grande do Sul Além do primeiro caso confirmado em Campo Bom, 20 municípios gaúchos têm suspeita de coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

As informações constam no mais recente informe epidemiológico divulgado pela secretaria estadual da Saúde sobre a situação do coronavírus no Estado Foto: Divulgação As informações constam no mais recente informe epidemiológico divulgado pela secretaria estadual da Saúde sobre a situação do coronavírus no Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Depois de confirmar, na manhã de terça-feira (10), o primeiro caso de coronavírus no Rio Grande do Sul, em Campo Bom, a SES (Secretaria Estadual da Saúde) informou que está investigando 69 pessoas com suspeita da doença no Estado.

Elas estão espalhadas por 20 municípios, com maior concentração em Porto Alegre, onde estão 35 das suspeitas. As informações constam no mais recente informe epidemiológico divulgado pela secretaria sobre a situação do coronavírus no Estado.

Primeiro caso no RS

O primeiro caso de coronavírus no Estado é de um homem, de 60 anos, morador de Campo Bom, que esteve em Milão, na Itália, entre 16 e 23 de fevereiro. Ele está em isolamento domiciliar e nenhum dos familiares apresentou sintomas. Todos serão acompanhados até a melhora do quadro de saúde.

“Sabíamos que esse dia poderia chegar. Não é o caso de alarmarmos a população, mas é importante frisarmos a importância dos hábitos de higiene, como lavar as mãos, evitar o chimarrão compartilhado e aderir a uma etiqueta respiratória ao tossir para não expor terceiros ao contágio. Sabemos que isso gera tensão, mas fiquem tranquilos. Estamos atuando e vamos continuar a monitorar os casos e a tomar todas as providências para que possamos atender as pessoas”, ressaltou o governador Eduardo Leite.

A identificação do novo coronavírus (Sars-Cov-2), causador da doença que levou o nome de Covid-19, foi feita em exame no Laboratório Central do Rio Grande do Sul (Lacen/RS) que, desde a sexta-feira (06), realiza esse diagnóstico específico.

Para reforçar as medidas de prevenção, o Ministério da Saúde antecipou a vacina contra a gripe para 23 de março. O público-alvo inicial é composto de idosos, faixa etária que está mais propensa a quadros graves da doença, e profissionais da saúde.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário