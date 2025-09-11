Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O concurso 2.913 da Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões nesta quinta-feira (11), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.

Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá mais de R$ 365 mil em rendimentos no primeiro mês.

O último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (9) na capital paulista, não teve ganhador. Os números sorteados foram: 09, 25, 37, 41, 51 e 59.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos; apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Advogado de Bolsonaro afirma que o ministro do Supremo Luiz Fux acolheu a tese da defesa ao votar pela absolvição do ex-presidente
https://www.osul.com.br/mega-sena-pode-pagar-r-55-milhoes-nesta-quinta-feira-3/ Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões nesta quinta-feira 2025-09-11
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Justiça analisa ação que pede paralisação de obras da Corsan no distrito de Águas Claras, em Viamão
Política Advogado de Bolsonaro afirma que o ministro do Supremo Luiz Fux acolheu a tese da defesa ao votar pela absolvição do ex-presidente
Política Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos; apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, o ministro do Supremo Luiz Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Pode te interessar

Brasil Com o voto da ministra Cármen Lúcia, julgamento da suposta trama golpista será retomado na tarde desta quinta

Política Advogado de Bolsonaro afirma que o ministro do Supremo Luiz Fux acolheu a tese da defesa ao votar pela absolvição do ex-presidente

Política Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos; apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados

Tecnologia iPhone 17 vem aí: como os novos recursos do iOS 26 com IA devem impulsionar o aparelho. Entenda