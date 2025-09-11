Quinta-feira, 11 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025
As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internetFoto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
O concurso 2.913 da Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões nesta quinta-feira (11), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.
Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá mais de R$ 365 mil em rendimentos no primeiro mês.
O último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (9) na capital paulista, não teve ganhador. Os números sorteados foram: 09, 25, 37, 41, 51 e 59.