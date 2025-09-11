Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O concurso 2.913 da Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões nesta quinta-feira (11), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.

Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá mais de R$ 365 mil em rendimentos no primeiro mês.

O último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (9) na capital paulista, não teve ganhador. Os números sorteados foram: 09, 25, 37, 41, 51 e 59.

