Política Advogado de Bolsonaro afirma que o ministro do Supremo Luiz Fux acolheu a tese da defesa ao votar pela absolvição do ex-presidente

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Para Vilardi (foto), o voto do ministro foi "absolutamente técnico" Foto: Reprodução de vídeo Para Vilardi (foto), o voto do ministro foi "absolutamente técnico". (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O advogado Celso Vilardi, que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no julgamento sobre a suposta trama golpista, avaliou que o voto do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux acolheu os argumentos da defesa.

O ministro votou, na quarta-feira (10), pela absolvição de Bolsonaro por todos os crimes apontados pela acusação da PGR (Procuradoria-Geral da República). O órgão pediu a condenação do ex-presidente por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Para Vilardi, o voto do ministro foi “absolutamente técnico” e abordou as provas de forma exaustiva. “Acolheu a íntegra da tese da defesa”, afirmou.

Fux entendeu que os atos praticados por Bolsonaro, quando ele estava na Presidência da República, não podem ser entendidos como crimes. Segundo o ministro, Bolsonaro apenas cogitou medidas e “não aconteceu nada”.

O ministro acolheu ainda a alegação de cerceamento de defesa apresentada pelos advogados dos réus da ação penal e votou pela anulação do processo. Com o voto de Fux, o placar pela condenação de Bolsonaro ficou em 2 votos a 1.

Antes de Fux, votaram a favor da condenação os ministros Alexandre de Moraes, relator da ação penal, e Flávio Dino. Ainda faltam os votos da ministra Cármen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin. O julgamento será retomado nesta quinta-feira (11), às 14h.

2025-09-11