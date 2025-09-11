Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Advogado de Bolsonaro afirma que o ministro do Supremo Luiz Fux acolheu a tese da defesa ao votar pela absolvição do ex-presidente

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Para Vilardi (foto), o voto do ministro foi "absolutamente técnico"

Foto: Reprodução de vídeo
Para Vilardi (foto), o voto do ministro foi "absolutamente técnico". (Foto: Reprodução de vídeo)

O advogado Celso Vilardi, que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no julgamento sobre a suposta trama golpista, avaliou que o voto do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux acolheu os argumentos da defesa.

O ministro votou, na quarta-feira (10), pela absolvição de Bolsonaro por todos os crimes apontados pela acusação da PGR (Procuradoria-Geral da República). O órgão pediu a condenação do ex-presidente por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Para Vilardi, o voto do ministro foi “absolutamente técnico” e abordou as provas de forma exaustiva. “Acolheu a íntegra da tese da defesa”, afirmou.

Fux entendeu que os atos praticados por Bolsonaro, quando ele estava na Presidência da República, não podem ser entendidos como crimes. Segundo o ministro, Bolsonaro apenas cogitou medidas e “não aconteceu nada”.

O ministro acolheu ainda a alegação de cerceamento de defesa apresentada pelos advogados dos réus da ação penal e votou pela anulação do processo. Com o voto de Fux, o placar pela condenação de Bolsonaro ficou em 2 votos a 1.

Antes de Fux, votaram a favor da condenação os ministros Alexandre de Moraes, relator da ação penal, e Flávio Dino. Ainda faltam os votos da ministra Cármen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin. O julgamento será retomado nesta quinta-feira (11), às 14h.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões nesta quinta-feira
Com o voto da ministra Cármen Lúcia, julgamento da suposta trama golpista será retomado na tarde desta quinta
https://www.osul.com.br/advogado-de-bolsonaro-afirma-que-o-ministro-do-supremo-luiz-fux-acolheu-a-tese-da-defesa/ Advogado de Bolsonaro afirma que o ministro do Supremo Luiz Fux acolheu a tese da defesa ao votar pela absolvição do ex-presidente 2025-09-11
Deixe seu comentário

Últimas

Polícia Vinte integrantes de quadrilha especializada em furtos de caminhões são presos no Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul Justiça analisa ação que pede paralisação de obras da Corsan no distrito de Águas Claras, em Viamão
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões nesta quinta-feira
Política Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos; apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Pode te interessar

Brasil Com o voto da ministra Cármen Lúcia, julgamento da suposta trama golpista será retomado na tarde desta quinta

Política Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos; apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados

Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”

Notícias Ministro do Supremo Flavio Dino aciona a Polícia Federal após receber graves ameaças pela internet