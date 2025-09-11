Brasil Com o voto da ministra Cármen Lúcia, julgamento da suposta trama golpista será retomado na tarde desta quinta

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Após Fux votar pela absolvição de Bolsonaro, há grande expectativa sobre o voto de Cármen Lúcia Foto: Rosinei Coutinho/STF Após Fux votar pela absolvição de Bolsonaro, há grande expectativa sobre o voto de Cármen Lúcia. (Foto: Rosinei Coutinho/STF) Foto: Rosinei Coutinho/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) retoma, na tarde desta quinta-feira (11), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

A sessão estava prevista para começar pela manhã, mas foi transferida para as 14h pelo presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin, após o extenso voto do ministro Luiz Fux, que durou mais de 13 horas.

A sessão começa com o voto da ministra Cármen Lúcia. Depois, será a vez do ministro Cristiano Zanin votar. Na terça-feira (9), os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram para condenar todos os réus.

Na quarta-feira (10), o ministro Luiz Fux votou pela condenação de Mauro Cid e Walter Braga Netto e pela absolvição de Bolsonaro, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Nogueira, Almir Garnier e Alexandre Ramagem.

O julgamento ocorre ao longo de seis dias. A sessão desta sexta (12) está marcada para iniciar às 9h.

Em seus votos, os ministros podem concluir pela absolvição ou condenação de um ou mais réus. Se houver absolvição, o processo é arquivado. Se houver condenação, os ministros também decidem, por maioria, a pena a ser fixada para cada réu. Esse cálculo leva em conta a participação de cada um nas atividades ilícitas. O relator propõe um cálculo de pena, que poderá ser seguido ou não pelos demais ministros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/com-o-voto-da-ministra-carmen-lucia-julgamento-da-suposta-trama-golpista-sera-retomado-na-tarde-desta-quinta/

Com o voto da ministra Cármen Lúcia, julgamento da suposta trama golpista será retomado na tarde desta quinta

2025-09-11