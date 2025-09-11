Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Com o voto da ministra Cármen Lúcia, julgamento da suposta trama golpista será retomado na tarde desta quinta

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Após Fux votar pela absolvição de Bolsonaro, há grande expectativa sobre o voto de Cármen Lúcia

Foto: Rosinei Coutinho/STF
Após Fux votar pela absolvição de Bolsonaro, há grande expectativa sobre o voto de Cármen Lúcia. (Foto: Rosinei Coutinho/STF)

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) retoma, na tarde desta quinta-feira (11), o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

A sessão estava prevista para começar pela manhã, mas foi transferida para as 14h pelo presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin, após o extenso voto do ministro Luiz Fux, que durou mais de 13 horas.

A sessão começa com o voto da ministra Cármen Lúcia. Depois, será a vez do ministro Cristiano Zanin votar. Na terça-feira (9), os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram para condenar todos os réus.

Na quarta-feira (10), o ministro Luiz Fux votou pela condenação de Mauro Cid e Walter Braga Netto e pela absolvição de Bolsonaro, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Nogueira, Almir Garnier e Alexandre Ramagem. 

O julgamento ocorre ao longo de seis dias. A sessão desta sexta (12) está marcada para iniciar às 9h.

Em seus votos, os ministros podem concluir pela absolvição ou condenação de um ou mais réus. Se houver absolvição, o processo é arquivado. Se houver condenação, os ministros também decidem, por maioria, a pena a ser fixada para cada réu. Esse cálculo leva em conta a participação de cada um nas atividades ilícitas. O relator propõe um cálculo de pena, que poderá ser seguido ou não pelos demais ministros.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Advogado de Bolsonaro afirma que o ministro do Supremo Luiz Fux acolheu a tese da defesa ao votar pela absolvição do ex-presidente
https://www.osul.com.br/com-o-voto-da-ministra-carmen-lucia-julgamento-da-suposta-trama-golpista-sera-retomado-na-tarde-desta-quinta/ Com o voto da ministra Cármen Lúcia, julgamento da suposta trama golpista será retomado na tarde desta quinta 2025-09-11
Deixe seu comentário

Últimas

Polícia Vinte integrantes de quadrilha especializada em furtos de caminhões são presos no Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul Justiça analisa ação que pede paralisação de obras da Corsan no distrito de Águas Claras, em Viamão
Política Advogado de Bolsonaro afirma que o ministro do Supremo Luiz Fux acolheu a tese da defesa ao votar pela absolvição do ex-presidente
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões nesta quinta-feira
Política Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos; apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Pode te interessar

Política Advogado de Bolsonaro afirma que o ministro do Supremo Luiz Fux acolheu a tese da defesa ao votar pela absolvição do ex-presidente

Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões nesta quinta-feira

Política Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos; apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados

Tecnologia iPhone 17 vem aí: como os novos recursos do iOS 26 com IA devem impulsionar o aparelho. Entenda