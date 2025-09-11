Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Justiça analisa ação que pede paralisação de obras da Corsan no distrito de Águas Claras, em Viamão

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Foto: Associação Águas Claras/Divulgação
A ação foi protocolada pelas associações de moradores de Águas Claras e do Lago Tarumã. (Foto: Associação Águas Claras/Divulgação)

Encontra-se sob análise da Justiça Estadual uma ação de tutela de urgência cautelar que busca suspender as obras realizadas pela Corsan Aegea no distrito de Águas Claras, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O pedido liminar requer a imediata paralisação das perfurações e exploração de poços subterrâneos, além da interrupção da construção da adutora destinada à condução da água. A ação também solicita que a Corsan apresente em juízo, de forma preliminar, todos os documentos relacionados à iniciativa, incluindo licenças ambientais, estudos técnicos e eventuais repercussões socioambientais da pretendida captação.

A ação foi protocolada na terça-feira (9) pelas associações de moradores de Águas Claras e do Lago Tarumã, que manifestam preocupação quanto ao impacto das obras no abastecimento de água local e no meio ambiente.

Além desse pedido de liminar urgente, já existe um inquérito civil em andamento no Ministério Público, instaurado para investigar os mesmos fatos. Moradores, no entanto, reclamam que o procedimento vem se arrastando mais do que o esperado, sem respostas concretas até o momento.

Até o momento , a Justiça ainda não se pronunciou sobre a concessão ou não da medida liminar.

