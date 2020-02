Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 70 milhões no sorteio deste sábado

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2020

Apostas podem ser feitas até as 19h Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Apostas podem ser feitas até as 19h. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os apostadores têm até as 19h (horário de Brasília) deste sábado (1º) para tentar a sorte na Mega-Sena que está acumulada e pode pagar R$ 70 milhões ao acertador das seis dezenas sorteadas.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou no portal das Loterias Caixa.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50.

O sorteio do concurso 2230 será realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Voltar Todas de Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário