Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2020

Na região de Ijuí, 45% da soja plantada se encontra em estado de floração. Foto: Cleuza Brutti/Ascom Emater/RS-Ascar Na região de Ijuí, 45% da soja plantada se encontra em estado de floração. (Foto: Cleuza Brutti/Ascom Emater/RS-Ascar) Foto: Cleuza Brutti/Ascom Emater/RS-Ascar

As chuvas registradas nas últimas semanas em todas as regiões do Estado amenizaram os efeitos do déficit hídrico provocado pela estiagem, e as lavouras de soja apresentam sinais de retomada no desenvolvimento. Atualmente 37% das lavouras de soja estão na fase de desenvolvimento vegetativo, 36% em floração e 27% na fase de enchimento de grãos, conforme o Informativo Conjuntural, divulgado pela Emater/RS-Ascar na quinta-feira (30), em parceria com a Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural).

Na regional da Emater/RS-Ascar de Ijuí, onde a cultura representa 16,3% da área do Estado, 35% das lavouras estão em fase de desenvolvimento vegetativo, 45% em floração, 19% em enchimento de grãos e 1% das lavouras entra em maturação. Com o retorno da umidade, as folhas que se encontravam amareladas caíram, e as lavouras passaram a apresentar coloração verde escura.

O crescimento acelerou e provocou o aumento da altura das plantas, já próxima da ideal para as áreas implantadas em novembro com cultivares de ciclo mais longo. As de ciclo mais rápido, implantadas em final de outubro, não estão conseguindo se recuperar da estiagem, apresentando baixo número de vagens por planta. Em pequenas áreas de Quinze de Novembro e Panambi, os produtores vêm optando por deixar de cultivar soja para implantar nova lavoura de milho.

Na regional de Santa Rosa, cuja área de soja corresponde a 11,8% dos cultivos no Estado, as chuvas amenizaram os efeitos do estresse hídrico nas plantas. A cultura apresenta bom desenvolvimento vegetativo, sendo observado acúmulo de matéria seca na parte aérea das plantas e formação de bom dossel, que proporciona o fechamento de linhas na maior parte das lavouras semeadas em meados de novembro. A maior parte dos cultivos (68%) encontra-se em floração e enchimento de grãos, fase em que a presença de umidade no solo é determinante para garantir uma boa produção e durante a qual as precipitações determinarão o aumento ou não de perdas na região.

Milho

As chuvas contribuíram para melhorar a situação das lavouras de milho no RS, que estão 14% em germinação e desenvolvimento vegetativo, 11% em floração, 24% em enchimento de grãos, 25% maduro e 26% do total já foram colhidas. Na regional da Emater/RS-Ascar de Ijuí, que corresponde a 10% da área cultivada no Estado, as lavouras cultivadas em locais com irrigação apresentam produtividade inferior à estimada inicialmente, que é de 7.710 kg/ha. O longo período de temperaturas acima de 30°C provocou redução de rendimento e senescência de folhas. Já nas áreas de sequeiro, há redução de produtividade e grãos pouco desenvolvidos. O rendimento médio das lavouras alcançou 122 sacos por hectare.

Na região de Frederico Westphalen, com 11,9% da área destinada à cultura no Rio Grande do Sul, 55% das lavouras já foram colhidas, com perdas de rendimento das lavouras em decorrência do efeito da estiagem, sobretudo naquelas semeadas a partir da segunda quinzena de setembro, quando comparadas com as que foram plantadas até a primeira quinzena. Em geral, o percentual de perdas deverá variar conforme o comportamento do regime de precipitações ao longo do restante do ciclo. Em alguns municípios da região, os produtores continuam solicitando cobertura de Proagro.

Arroz

As precipitações ocorridas nas regiões produtoras contribuíram para a reposição dos mananciais hídricos, trazendo um alento aos produtores de arroz atingidos pelos efeitos da estiagem em dezembro e durante boa parte de janeiro. A cultura no RS mantém bom estado de desenvolvimento, estando 55% das lavouras em fase de germinação/desenvolvimento vegetativo, 28% em floração, 14% em enchimento de grãos e 3% em maturação.

Feijão 1ª safra

Na região de Ijuí, 98% dos cultivos se aproximam do final da colheita. Diante do atual cenário e apesar das perdas, os produtores estão satisfeitos com o rendimento médio obtido de 25 sacos por hectare. Na de Santa Rosa, praticamente toda a área das lavouras de feijão primeira safra está colhida, com produtividade média de 1.200 quilos por hectare. Em Salvador das Missões, a produtividade é de 1.650 quilos por hectare.

Feijão 2ª safra

Na regional administrativa da Emater/RS-Ascar de Ijuí, a semeadura vem avançando a partir da liberação de áreas pós-colheita do milho. A área prevista na intenção de plantio é de 3.868 hectares. Na região de Santa Rosa, os cultivos de segunda safra estão em andamento, e as primeiras lavouras apresentam boa germinação e desenvolvimento vegetativo. Entretanto, já há ataque de pragas que exigem a realização precoce de pulverizações com inseticidas.

