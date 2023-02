Geral Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em 9 milhões de reais

Em geral, o sorteio durante a semana acontece às quartas-feiras, mas foi adiado por conta do carnaval. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

As seis dezenas do concurso 2.567 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (23), no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. O prêmio estimado é R$ 9 milhões. Em geral, o sorteio durante a semana acontece às quartas-feiras, mas foi adiado por conta do carnaval.

Quem quer tentar a sorte pode fazer sua fezinha até as 19h do dia do sorteio (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica do país ou pela internet: no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa (disponível para usuários das plataformas iOS e Android), além do internet banking para clientes do banco.

Pela web, é necessário ter um cadastro, ser maior de 18 anos e informar o número do cartão de crédito (caso de não clientes da Caixa). Neste caso, o valor mínimo para apostar é de R$ 30, e o máximo, de R$ 500 por dia.

Último sorteio

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.566 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (18), em São Paulo. O prêmio acumulou. Veja as dezenas sorteadas: 11 – 23 – 45 – 53 – 57 – 59.

Bolão aumenta chances

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10, e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

É permitida a realização de até dez apostas por bolão. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor.

Mega-Semanas

A Caixa estabeleceu um calendário com nove sorteios extras da Mega-Sena em 2023, durante as Mega-Semanas.

– Verão: 10, 12 e 14 de janeiro;

– Carnaval: 14, 16 e 18 de fevereiro;

– Mulher: 14, 16 e 18 de março;

– Trabalhador: 2, 4 e 6 de maio;

– Férias: 27, 29 de junho e 1º de julho;

– Pais: 8, 10 e 12 de agosto;

– Primavera: 12, 14 e 16 de setembro;

– Sorte: 17, 19 e 21 de outubro;

– Apostador: 28 e 30 de novembro e 2 de dezembro.

Prescrição dos prêmios

De acordo com a Caixa, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). As informações são do jornal Extra.

