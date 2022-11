Notas Brasil Mega-Sena sorteia R$ 3 milhões neste sábado

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma aposta do Guarujá (SP) acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2.536 da Mega-Sena, realizado na noite de quarta (9), e levou mais de R$ 64 milhões. Para o sorteio desse sábado (12), o prêmio máximo é estimado em R$ 3 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do País ou pela internet.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil