Brasil Mega-Sena volta a acumular e prêmio principal vai a R$ 45 milhões

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os números sorteados foram 18, 28, 30, 39, 41 e 58. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Os números sorteados foram 18, 28, 30, 39, 41 e 58. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ninguém acertou todas as seis dezenas do concurso nº 2.646 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (19). Com isso, o prêmio principal se acumulou e agora é de R$ 45 milhões para este sábado (21). As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet.

Os números sorteados foram 18, 28, 30, 39, 41 e 58. Com cinco acertos, 30 ganhadores receberão R$ 100.459,57. Já com quatro acertos, 2.705 apostas ganhadoras receberão R$ 1.591,64 cada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/mega-sena-volta-a-acumular-e-premio-principal-vai-a-r-45-milhoes/

Mega-Sena volta a acumular e prêmio principal vai a R$ 45 milhões

2023-10-19