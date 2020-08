Nesta terça-feira (11), chega às lojas a biografia Finding Freedom (“Encontrando a Liberdade”, em tradução livre), escrita pelos jornalistas Carolyn Durand e Omid Scobie, que trabalharam nos bastidores da cobertura real britânica nos últimos anos .

Em um dos trechos que vieram a público, os escritores revelam que Meghan Markle e príncipe Harry se sentiram forçados a demitir a babá do filho do casal, Archie, na segunda noite de trabalho. De acordo com a publicação, ela teria sido “pouco profissional e irresponsável”.

Como relata o jornal britânico Daily Mirror, inicialmente, o casal não desejava contar com os serviços de uma profissional para criar o filho. Mas, quando a mãe de Meghan, Doria Ragland, precisou retornar aos Estados Unidos após o nascimento do neto, Meghan e Harry reconsideraram a possibilidade.

No livro, os jornalistas revelam o que teria sido um “incidente”, que culminou na demissão da funcionária: “Eles decidiram contratar uma enfermeira para ajudar a criar uma rotina noturna para o bebê. Seria um par extra de mãos. Mas o período dessa funcionária com o casal foi abreviado. Eles foram forçados a demiti-la no meio de sua segunda noite após agir de forma amadora e irresponsável”, diz a obra.

Apesar da “experiência ruim” na primeira tentativa, o casal foi em busca de uma nova babá. Mas o episódio teria afetado a confiança na segunda pessoa que contrataram, mesmo que tivesse feito “um bom trabalho”.

“Nenhum dos dois se sentia confortável dormindo à noite sem ir ver regularmente como Archie estava”, afirmam os jornalistas em Finding Freedom. A decisão foi por contratar uma terceira babá, mas que trabalharia apenas durante o dia. À noite, Meghan e Harry assumiram plenamente os cuidados com o pequeno.

A publicação revela que os Sussex também não quis que a funcionária morasse em sua casa – ao contrário do que ocorria na residência de Kate Middleton e príncipe William.

“Harry e Meghan concordavam que não queriam sua casa cheia de funcionários”, relata a obra. “Harry tinha visto aquela situação na casa de William e não queria o mesmo para sua família. Ele e Meghan gostaram da ideia de que, quando fossem para a cama à noite, eram apenas três na casa. Aconchegante e reservado”. No livro, os jornalistas relatam que três babás chegaram a ser contratadas pelos Sussex.