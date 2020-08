Uma tecnologia largamente utilizada em rodovias norte-americanas está sendo aplicada na duplicação da RS-118. O material está sendo usado como última camada de asfalto nos 21 quilômetros da pista, entre Sapucaia do Sul e Gravataí, onde não há o pavimento de concreto.

O produto é uma mistura asfáltica com polímeros. É chamado em inglês de gap graded, sendo amplamente empregado na construção de rodovias nos Estados Unidos.

“Essa tecnologia dará mais segurança aos motoristas que transitarem pela RS-118 duplicada, sobretudo nos dias de chuva. Como esse material facilita o escoamento da água e permite melhor frenagem dos veículos, reduziremos consideravelmente o risco de acidentes nesses 21,5 quilômetros de rodovia”, avalia o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Esse tipo de asfalto também diminui o ruído durante o deslocamento do veículo. De acordo com o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), essa técnica tem poucos registros no Brasil, como no Paraná e em São Paulo.

A duplicação da RS-118 já ultrapassou os 90% de conclusão. Apesar das dificuldades enfrentadas pela pandemia, o governo acredita que os trabalho serão concluídos até o fim do ano.