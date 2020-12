Celebridades Meghan Markle faz primeira aparição pública desde revelação de aborto

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Duquesa de Sussex agradeceu aos líderes de comunidades que promoveram ações para levar alimentos às famílias carentes durante a pandemia Foto: Reprodução Duquesa de Sussex agradeceu aos líderes de comunidades que promoveram ações para levar alimentos às famílias carentes durante a pandemia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Meghan Markle fez sua primeira aparição pública após revelar em entrevista ao The New York Times que sofreu recentemente um aborto espontâneo. A Duquesa de Sussex participou do quadro CNN Heroes neste domingo (13) para prestar seu apoio e agradecimentos aos “heróis silenciosos” durante a pandemia de Covid-19 que acometeu o mundo em 2020.

“Em um ano que tem sido universalmente desafiador para todos, sou inspirada pelas histórias de compaixão em nossas comunidades. Em todo o país, as pessoas colocaram suas próprias necessidades de lado para se unir e apoiar o bem-estar coletivo daqueles ao seu redor “, começou ela.

Na sequência, Meghan comentou sobre como as pessoas se mobilizaram para ajudar umas às outras em momento tão difícil. “Em março, a crise do Covid-19 atingiu duramente e da noite para o dia tudo parecia mudar. Para muitas famílias, o impacto da pandemia foi catastrófico e muitas se depararam com a pergunta dolorosa: como vou colocar comida na mesa para minha família? Mas, diante dessa realidade devastadora, também vimos o poder do espírito humano e as formas notáveis ​​como as comunidades respondem em tempos de desafios. Vimos o bem nas pessoas, em nossos vizinhos e em todo comunidades se reunindo para dizer que não ficariam paradas enquanto nossos vizinhos passassem fome “.

A Duquesa de Sussex, que atualmente mora em Los Angeles com o Príncipe Harry e o filho, Archie, ainda pontuou sobre as comunidades que se mobilizaram para levar alimento para as pessoas em situação de dificuldade nos Estados Unidos.

“Vimos comunidades se levantando e agindo. Quando os programas de merenda infantil foram interrompidos, vimos nossos vizinhos garantirem que essas crianças recebessem a nutrição de que precisam. E quando aqueles que são imunocomprometidos ou mais vulneráveis ​​não podiam sair de casa , nós, como comunidade, aparecemos para entregar os alimentos de que eles precisavam na porta. Sabemos o valor da comida; como alimento, como fonte de vida, e nos momentos de crise, o calor de uma refeição pode ser tão reconfortante quanto um abraço tão necessário – especialmente na ausência de contato humano devido ao distanciamento social que todos experimentamos”, disse.

