19 de setembro de 2022

Em trégua temporária, Kate e Meghan entraram lado a lado no funeral da rainha. (Foto: Reprodução)

Acompanhadas de outros membros da família real britânica, a princesa de Gales, Kate Middleton, e a duquesa de Sussex, Meghan Markle, deixaram os atritos de lado ao caminharem juntas para o interior da Abadia de Westminster, como parte de um ritual solene para o funeral de Estado da rainha Elizabeth II, que ocorreu na segunda-feira, em Londres. As duas entraram lado a lado enquanto seguiam o caixão da monarca na procissão de entrada no local de onde partiu a cerimônia, encerrada com o sepultamento no Castelo de Windsor.

A trégua para a ocasião, no entanto, ficou restrita à procissão de entrada. Iniciado o rito fúnebre, Kate e Meghan, ao lado de seus respectivos maridos, os príncipes William e Harry, sentaram-se em filas diferentes dentro da abadia.

Na cerimônia em Windsor, no entanto, William chamou seu irmão mais novo e sua cunhada para sentarem-se ao lado dele, da esposa Kate Middleton e dos filhos George e Charlotte durante a cerimônia realizada em homenagem à rainha Elizabeth II.

Uma transmissão ao vivo da rede britânica BBC capturou esse momento. Quando William chegou aos assentos na Capela de São Jorge, ele acenou para Harry e cochichou algo para Kate, que assentiu com a cabeça e deu passagem para os cunhados. Após o duque e a duquesa de Sussex tomarem seus lugares, William, sua esposa e seus filhos se sentaram ao lado deles para acompanharem a cerimônia.

