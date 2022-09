Mundo Cachorros e pônei de Elizabeth II participam de cerimônia fúnebre da rainha

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Leais até o fim: cachorros da rainha Elizabeth II aguardaram seu caixão chegar a Windsor. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A rainha Elizabeth II foi sepultada após seu histórico reinado de 70 anos, um evento que contou com a presença da família real e dignitários de todo o mundo. Contudo, os organizadores também encontraram uma maneira tocante de incluir os animais de estimação da monarca no evento: seus cachorros da raça Corgis, Muick e Sandy, além de sua pônei Emma, de 24 anos.

Presos na coleira pelos funcionários do palácio, os cães esperaram pacientemente no pátio do castelo. Emma viu a procissão passar no terreno do Castelo de Windsor.

A presença dos animais voltou a causar preocupação nos súditos da Rainha, que querem saber o que acontecerá com eles após sua morte.

A rainha Elizabeth II teve cães corgis durante toda a sua vida. Ao longo de sua vida, ela chegou a ter mais de 30 cães da raça, sendo o cão oficial da monarca. Ela deixou quatro cachorros: dois corgis chamados Sandy e Muick, um dachshund corgi (Dorgi) chamado Candy e uma cocker spaniel chamada Lissy.

Mas de acordo com o jornal “The New York Post”, Emma continuará com os outros cavalos da Rainha, e seus corgis serão confiados aos cuidados do príncipe Andrew, já que os animaizinhos estão acostumados com ele, segundo fontes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo