O MP-GO (Ministério Público de Goiás) por meio das investigações da Operação Penalidade Máxima II citou o meia do Grêmio Nathan. Não existe conversas com a participação do jogador, mas o nome dele aparece em diálogos entre participantes da quadrilha por WhatsApp. A operação investiga esquema de manipulação em situações do futebol brasileiro.

De acordo com as mensagens, em setembro de 2022, Nathan à época no Fluminense seria pago para receber um cartão amarelo na partida contra o Fortaleza. Porém, ele não entrou em campo, o que teria revoltado os “apostadores”. A informação foi divulgada pelo jornal “O Globo.

Segundo a conversa, Nathan receberia R$ 70 mil para levar cartão no jogo sendo metade da quantia antecipada. Nos prints, os “apostadores” afirmam que o pagamento antecipado foi feito por intermédio de Polidoro Junior, ex-jogador de futebol. No comprovante é possível ver a quantia de R$ 35 mil. Só que Nathan acabou não entrando em campo por opção do técnico Fernando Diniz.

Em outro “print”, os “apostadores” ficam indignados com o treinador. Os “apostadores” também alegam que Nathan tinha dito que seria titular, o que acabou não acontecendo. Segundo os dirigentes do Grêmio, o clube irá tratar desta questão internamente.