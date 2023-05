O Inter enfrenta o Atlhetico Paranaense nesta quarta-feira (10), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela quinta rodada do Brasileirão e começa a partir das 19h.

O clube gaúcho busca recuperação no Campeonato Brasileiro depois de perder para o São Paulo por 2 a 0 no Morumbi, no último domingo (07). O técnico Mano Menezes deve apostar em uma postura mais conservadora e menos propositiva. Invicto há 27 jogos no Beira-Rio, o Colorado abre a rodada na oitava posição com sete pontos.

O Athletico chega de vitória por 2 a 1 contra o Flamengo, na Arena da Baixada. O time rubro-negro se recuperou após duas derrotas seguidas e tenta conquistar seus primeiros pontos fora de casa. O Furacão ocupa a décima colocação com seis pontos.

Provável escalação do Inter

Keiller; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Campanharo, De Pena (Baralhas ou Matheus Dias), Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano

Provável escalação do Atlhetico Paranaense

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Alex Santana (Hugo Moura) e Christian; Vitor Bueno, Thiago Andrade e Vitor Roque (Pablo)

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ)

Assistente 2: Luiz Claudio Regazone (RJ)

Quarto Árbitro: Anderson da Silveira Farias (RS)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo D’Alonso Ferreira(SC)

Acompanhe na Rádio Grenal

