Grêmio Fora de casa, Grêmio enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

A partida é válida pela quinta rodada do Brasileirão e ocorre em São Paulo

O Grêmio enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira (10) no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece a partir das 21h30min. Atualmente, o Tricolor está em sétimo lugar com sete pontos. Já o Palmeiras está na segunda colocação com 10 pontos.

Na última rodada do Brasileirão, o Grêmio vem de um empate frustrado. Após segurar o jogo até os 45 minutos, o clube gaúcho viu o Bragantino empatar e tirar os três pontos da equipe de Renato Portaluppi.

Já o Palmeiras vem de uma goleada por 5 a 0 diante do Goiás. O clube paulista ainda não perdeu no Brasileirão. O Verdão quer aproveitar o apoio do seu torcedor em busca da liderança.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Lucas Silva), Bitello, Cristaldo e Vina; Galdino (Zinho, André).

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Arbitragem

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Alex dos Santos

Quarto árbitro: João Vitor Gobi (SP)

VAR: Wagner Reway (Fifa/PB)

Acompanhe na Rádio Grenal

2023-05-10