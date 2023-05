Além da derrota o Inter tem mais uma preocupação dentro de campo. O meia colorado Mauricio sofreu uma lesão no ombro direito após um choque com o zagueiro do Grêmio Kannemann. O jogador será reavaliado pelo departamento médico e vira dúvida para o duelo de quinta-feira (25) contra o Metropolitanos, na Venezuela, pela Libertadores.

O lance aconteceu aos 48 minutos do primeiro tempo. O meia dividiu com o zagueiro gremista e acabou caindo sobre o ombro direito. Ele foi atendido ainda no gramado e foi chorando para o vestiário. No intervalo acabou sendo substituído por Carlos De Pena.

O meia deve ficar de fora da partida desta quinta-feira contra o Metropolitanos, no Estádio Olímpico de La UCV pela quarta rodada da fase de grupos.

Caso se confirme a ausência do meia, a comissão técnica tem De Pena, Baralhas e Wanderson como possíveis alternativas. O Inter ainda não venceu no mês de maio e vem de um empate e cinco derrotas consecutivas somando as três competições que disputa.