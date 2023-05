Política Senado pretende aprovar o arcabouço fiscal ainda neste primeiro semestre

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2023

Presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, não garantiu manutenção do texto aprovado pela Câmara dos Deputados Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou, nesta segunda-feira (22), que a Casa pretende aprovar o arcabouço fiscal ainda no primeiro semestre legislativo. A matéria tramita na Câmara dos Deputados, onde a expectativa é de que o texto seja votado nesta quarta-feira (24).

“Assim que chegar da Câmara, vamos cuidar de ter maior rapidez possível para ter, obviamente, ainda nesse primeiro semestre, o arcabouço fiscal entregue pelo Congresso”, estimou Pacheco, em entrevista a jornalistas após participar de um seminário organizado pelo jornal Folha de S.Paulo para debater a autonomia do Banco Central.

O presidente do Senado não garantiu que a Casa vai manter o texto aprovado pela Câmara. “A Câmara, fazendo seu trabalho, é papel do Senado se debruçar sobre o trabalho da Câmara. Se há tendência de se manter a Câmara ou não, essa é avaliação que nós vamos fazer depois que a Câmara decidir quais são os requisitos do novo arcabouço fiscal”, pontuou, ao dizer novamente que acredita na aprovação da matéria nas duas Casas.

Pacheco pontuou a importância da aprovação do arcabouço e também disse que a reforma tributária vai ter prioridade, devendo ser votada com “senso de urgência” no Senado.

Ele evitou, no entanto, prever cronograma para tramitação do texto na Casa – a matéria segue em discussão na Câmara, e a expectativa é de que ela vá a votação no plenário antes do recesso parlamentar de julho.

