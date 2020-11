Inter Meio-campista colorado é convocado para seleção dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Aos 19 anos, o jogador já estava na pré-lista de convocação Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O meio-campista colorado Johnny foi convocado pela primeira vez para disputar dois amistosos pela seleção principal dos Estados Unidos. A convocação saiu no final da manhã desta terça-feira (3). Aos 19 anos, o jogador chamou atenção do técnico da seleção Gregg Berhalter e já estava na pré-lista de convocação.

Os dois amistosos serão realizados em datas Fifa. O primeiro será contra País de Gales no próximo dia 12, em Swansea, e Panamá no dia 16, na cidade de Wiener Neustadt, na Áustria.

Com a convocação, Johnny será desfalque para Coudet em pelo menos duas partidas. Contra o Coritiba, no dia 8, e Santos, dia 14, pelo Brasileirão. Caso colorado avance na Copa do Brasil, também será desfalque, pelo menos no jogo de ida.

Em suas redes sociais, o Inter comemorou a convocação do jovem atleta:

* Por supervisão de: Marjana Vargas

