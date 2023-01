Inter Melhor mandante, Inter leva mais de 400 mil ao Beira-Rio no Brasileirão

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Time e torcida brilharam no Brasileirão. (Foto: Ricardo Duarte/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter encerrou o Brasileirão de 2022 como o melhor mandante do País. Dentro de casa, o time de Mano Menezes conquistou 77% dos pontos possíveis, desempenho fundamental para a conquista do vice-campeonato, e atingido graças ao apoio da torcida. Das quase 650 mil pessoas que assistiram aos jogos do Inter na temporada que passou, 402.336 marcaram presença em jogos do campeonato nacional.

Das 19 partidas que o Inter disputou como mandante no Campeonato Brasileiro de 2022, sete foram assistidas por mais de 30 mil pessoas. Além disso, a goleada de 3 a 0 sobre o Atlético-MG, válida pela 20ª rodada do país, registrou o terceiro maior público do Clube no ano: 39.541 torcedores e torcedoras.

Acima desse estiveram apenas os jogos contra Colo-Colo-CHI (40.598) e Melgar (43.191). Os dois também são responsáveis direto por fazer da Conmebol Sul-Americana a segunda competição que mais gente levou ao Gigante na temporada, com um total de 102.719 colorados e coloradas.

Já o Campeonato Gaúcho masculino mobilizou 82.320 pessoas às partidas que o Inter jogou em casa, número próximo ao somado pelas Gurias Coloradas, que foram apoiadas por 54.281 torcedores(as) ao longo do ano. O maior público registrado pelo futebol feminino ocorreu na partida de ida da final do Brasileirão, quando 36.330 colorados(as) bateram o recorde de público vigente da modalidade no país até então.

Victor Grunberg, vice-presidente de Administração e Patrimônio do Inter, avalia que a presença do público no Beira-Rio ao longo do ano foi muito satisfatória. “A nossa torcida atendeu aos nossos chamados e se fez presente sempre. Procuramos incentivar a participação dos sócios e sócias por meio de várias promoções, assim como estimulamos a presença das crianças, do retorno das famílias ao Beira-Rio”, afirma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter