Porto Alegre Melhorias no Sítio do Laçador serão entregues na quinta-feira, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Monumento passou por revitalização Foto: Alex Rocha/PMPA Porto Alegre, RS 11/01/2022: A estátua do Laçador retornou a seu sítio na avenida dos Estados, nesta terça-feira, 11, após quatro meses de restauro. A ação de recolocação de um dos maiores símbolos do Rio Grande do Sul foi acompanhada pelo prefeito em exercício, Ricardo Gomes, secretários, autoridades e integrantes do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Porto Alegre por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), com apoio da Lei de Incentivo à Cultura do RS. Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

As melhorias no Sítio do Laçador, em Porto Alegre, coordenadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, em conjunto com a Secretaria Municipal de Parcerias e empresas parceiras, serão entregues nesta quinta-feira (1º), às 11h. No espaço, encontra-se a estátua do gaúcho pilchado, construída pelo escultor Antonio Caringi, patrimônio histórico de Porto Alegre.

Desde março, o consórcio Metrooh, formado pelas empresas Imobi, Sinergy e Midialand – que adotou o espaço por dois anos – trabalhou na recuperação do local. O sítio foi limpo, pintado, recebeu nova jardinagem e as bandeiras do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre foram instaladas nos mastros. Além disto, a base do monumento foi cercada por vidro e instalados painéis de led com informações históricas.

Para os visitantes, haverá uma banca de venda de comida, bebida e souvenir. O Sítio do Laçador receberá iluminação especial, colocada pela empresa IPsul. O investimento total da adoção é de R$ 108 mil.

Recuperação

As empresas Gerdau, Sulgás e o Sinduscon-RS foram parceiras do município no projeto de revitalização. O monumento foi recuperado depois de cinco meses de trabalho com custo de R$ 803 mil em investimento privado, por meio da Lei de Incentivo à Cultura; e R$ 90 mil de recursos da prefeitura.

