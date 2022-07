Acontece Melnick e Grupo Zaffari apresentam o empreendimento “Cidade Nilo”

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

Complexo de alto padrão em terreno emblemático da capital gaúcha contará com praça suspensa exclusiva, supermercado, shops e residências. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Melnick, uma das maiores construtoras e incorporadoras do Rio Grande do Sul, anuncia mais um lançamento imobiliário em Porto Alegre. O emblemático empreendimento conta com a parceria do Grupo Zaffari e será construído no terreno de 10.253m² com 345m de frente, localizado na esquina da Avenida Nilópolis com a Rua Carazinho. A obra já desperta a curiosidade de todos que passam pelo local, ainda envolto com tapumes. Batizado de “Cidade Nilo”, o complexo será um empreendimento único, que irá contemplar praça suspensa exclusiva, um moderno supermercado Zaffari, shops e torres de alto padrão com residências entre 273 e 330m².

O Cidade Nilo promete surpreender o mercado imobiliário gaúcho, em um dos terrenos mais valorizados e bem localizados da capital. Em frente à badalada Praça Carlos Simão Arnt, no coração do bairro Bela Vista, o empreendimento irá transformar a Nilópolis em uma smartcity, onde os moradores terão todas as facilidades que uma vida moderna oferece. Com lançamento previsto para setembro, o empreendimento promete redefinir o conceito de morar com luxo, sofisticação e conveniência em um dos pontos mais desejados de Porto Alegre.

O nome do empreendimento resulta na reflexão sobre o contexto em que o produto está inserido e o seu propósito. Assim, “Cidade” representa o propósito do projeto (que reúne residências, praça pública e áreas comerciais, elementos próprios do tecido urbano) e “Nilo” deriva da Avenida Nilópolis, principal via da região, que recebeu esse nome em homenagem ao ex-presidente da república Nilo Peçanha. O projeto conceitual e de decoração do shops será do renomado arquiteto paulista Gui Mattos, sendo o projeto base do arquiteto José de Barros Lima, o projeto da torre e decoração de áreas comuns do escritório de Roseli Melnick e o projeto de paisagismo de Tellini Vontobel.

