Acontece Em Passo Fundo, Coleurb arrecada mais de 700 peças na Campanha do Agasalho 2022

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Todos os itens coletados foram destinados à instituição Leão XIII, que recebeu o material na sexta-feira (15). Foto: Coleurb/Divulgação Todos os itens coletados foram destinados à instituição Leão XIII, que recebeu o material na sexta-feira (15). (Foto: Coleurb/Divulgação) Foto: Coleurb/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Campanha do Agasalho da Coleurb, empresa de transporte coletivo de Passo Fundo, encerrada no último dia 8, arrecadou mais de 700 peças de roupas, sapatos e cobertas. Todo o material foi entregue, na sexta-feira (15), à instituição Leão XIII, que atende crianças, adolescentes e população em situação de vulnerabilidade social no município.

Conforme a diretora-presidente da Coleurb, Paula Bulla, esse tipo de mobilização solidária é muito importante em qualquer época do ano, mas, no nosso inverno, é vital para ajudar a aquecer o lar daqueles que mais precisam. “A mobilização está no DNA da Coleurb, que sempre buscou fortalecer o elo entre a sociedade e as instituições sérias em busca de apoio a quem necessita de auxílio”, destacou.

Nos últimos três anos de Campanha do Agasalho, a Coleurb arrecadou mais de 2,5 mil itens junto à comunidade de Passo Fundo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece