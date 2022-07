Acontece Unimed Porto Alegre conta com novas superintendentes

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2022

Liliane Geist Rodrigues e Cristiane Gonçalves assumem a liderança das áreas de Gestão de Pessoas e Recursos e Serviços Próprios. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Unimed Porto Alegre conta com novos nomes à frente das superintendências de Gestão de Pessoas e Recursos e Serviços Próprios: as executivas Liliane Geist Rodrigues e Cristiane Gonçalves assumem os cargos, respectivamente. Além de experiência nas áreas de negócio, as profissionais possuem consolidadas carreiras em gestão e irão contribuir para setores estratégicos da cooperativa.

Graduada em Psicologia, pós-graduada em RH Business e especialista em Gestão Empresarial, Liliane Geist Rodrigues possui mais de 25 anos de experiência na área de Gestão de Pessoas. Com diversas formações em Desenvolvimento Humano, sua atuação conta com empresas nacionais de médio e grande porte, dos segmentos de serviços, financeiro, comunicação e mídia e indústria e saúde. Com experiência em liderança nas áreas de Desenvolvimento e Cultura Organizacional, Gestão de Talentos, Desenvolvimento de Lideranças, Programas de Inclusão e Operações de RH, a profissional atuou favorecendo os processos de fortalecimento cultural e implantação de estratégias que gerassem a conexão das pessoas com os resultados do negócio. “O grande desafio será contribuir para o processo de desenvolvimento das pessoas, propiciando, cada vez mais, um ambiente de engajamento e conexão com a estratégia da cooperativa”, destacou Liliane.

Já Cristiane Gonçalves possui graduação em Serviço Social, especialização em Administração Hospitalar pela PUCRS e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, além de pós-graduação em Gestão e Inteligência Competitiva. Atua há 25 anos no mercado da saúde suplementar, sendo os últimos 17 anos na Unimed Porto Alegre, onde participou diretamente da construção da estratégia de verticalização e na estruturação da operação dos serviços próprios da operadora. Com trajetória marcada pela busca da qualidade assistencial, sendo a responsável direta por certificações de qualidade, Cristiane afirma estar feliz pela oportunidade. “Espero poder realizar mais entregas de valor para a cooperativa, ampliando ainda mais a qualidade assistencial dos nossos serviços e o cuidado com os nossos clientes”, reforçou.

