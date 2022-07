Acontece Empresa gaúcha lança linha de cosméticos 100% vegana e natural

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

Linha Brazilian Amazonic Haircare, da De Sirius, aposta no cuidado com o consumidor e com o meio ambiente. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil é o quarto país no ranking de maiores consumidores de produtos de beleza e higiene do mundo, perdendo apenas para Estados Unidos, China e Japão. É o que aponta o panorama da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). No entanto, a indústria da beleza vem sofrendo mudanças drásticas de comportamento.

Se antes era comum consumir produtos de empresas despreocupadas com o meio ambiente, hoje a sustentabilidade tornou-se um diferencial na hora de escolher produtos e fabricantes. De acordo com relatório de tendências da ABIHPEC e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 41% dos brasileiros têm interesse em maior variedade de produtos de beleza e cuidados pessoais com ingredientes de origem natural.

É por isso que a De Sirius, empresa de cosméticos do Rio Grande do Sul, está lançando uma nova linha vegana e sustentável: a Brazilian Amazonic Haircare, também conhecida pela sigla Bah. Apesar do nome que soa como a expressão tipicamente gaúcha, a composição conta com ingredientes amazônicos. Afinal, se a Amazônia se mantém deslumbrante o ano todo, os cabelos dos clientes também podem. Esse é o lema da linha.

Açaí, guaraná, murumuru e barú se unem em shampoo, condicionador, creme e óleo reparador, produtos focados em oferecer um tratamento vegano de alto impacto para regenerar e reconstruir fios, melhorar a elasticidade, fortalecer o cabelo da raiz à ponta e promover a ação antioxidante contra o envelhecimento. Tudo isso com 95% de ativos naturais da Amazônia, para quem quer cuidar da beleza sem prejudicar o meio ambiente. A linha Bah é indicada para cabelos danificados, já que não utiliza sulfatos nem parabenos. Ou seja, do liso ao crespo, todo mundo pode utilizar os cosméticos para melhorar a saúde dos fios.

A diversidade é um ponto importante na composição de qualquer produto, segundo a presidente da De Sirius, Sabrina Rosa. “Os produtos são desenvolvidos para entregar resultados reais, de acordo com a necessidade de cada fio. Além disso, a linha Bah busca ressaltar a importância de cuidar da biodiversidade brasileira, valorizando ainda mais a floresta amazônica”, destaca. “Queremos ser melhores para os clientes e para o mundo. É por isso que nos dedicamos para que todo o nosso portfólio seja 100% vegano até 2025.”

A nova linha Bah chega aos salões de beleza parceiros, às lojas especializadas e ao site da De Sirius neste mês. Além disso, 1% dos lucros com as vendas serão revertidos para ações junto a ONGs que promovem o impacto positivo no meio ambiente.

