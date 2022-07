Acontece Mais de 200 pessoas participam de encontro com o Conselho de Inovação da Fiergs na Rede de Farmácias São João

Evento realizado em Passo Fundo buscou potencializar a inovação através da união de empresas.

Uma ação para fortalecer o ecossistema de empreendedorismo e inovação nas cidades gaúchas está conectando iniciativas do interior com a capital do Estado. O encontro, organizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), através do Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec), Conselho das Lideranças (Conlider) e Aliança Empresarial Norte RS, reuniu mais de 200 lideranças representando empresas, poder público, instituições de ensino e sociedade civil. Foi durante o Citec Experience, realizado no auditório do Centro de Distribuição da Rede de Farmácias São João, em Passo Fundo/RS, nesta quinta-feira (14).

A dinâmica do evento seguiu uma metodologia ativa, considerando até o modelo de rodada de negócios, onde cada empresa teve um pitch, espaço para apresentação de iniciativas. Assim, os participantes puderam percorrer mesas e, de forma próxima e objetiva, conhecer projetos, realizar parcerias e conectar possíveis sugestões.

“Hoje em dia não é preciso fazer todas as iniciativas, mas saber quem está conduzindo cada uma e assim um fortalecer o outro no ecossistema. Nesse contexto, temos o papel de articular, colocar boas práticas juntas e criar mais sinergia entre elas”, destacou o coordenador do Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec/Fiergs), Daniel Ely.

Essa foi a segunda experiência de evento com foco na inovação organizado pelo Citec. A primeira foi em Lajeado/RS, local onde surgiu a ideia de trazer o evento para o interior do Estado.

“Nossa mobilização é em prol da inovação e da transformação cultural, social e empreendedora. Então, nossa missão aqui é criar situações e soluções que possam trazer conexões com os eixos de inovação para entender como que o interior, ligado às iniciativas da capital, pode potencializar a inovação no Rio Grande do Sul para que tenhamos um ambiente sólido desta transformação. Buscamos que a nossa sociedade civil, as universidades, o poder público e o poder privado possam trabalhar em formato de aliança para que tenhamos de fato os resultados de uma forma mais acelerada”, enfatizou Marcia Capellari, sócia diretora da Semente Negócios para inovação e uma das protagonistas do Instituto Aliança Empresarial.

Marcia Capellari destacou, ainda, que tais estratégias só possuem resultados e impacto positivo se houver alianças com as pessoas que fazem acontecer as mudanças nas organizações e na sociedade. “O RS vive um novo momento onde a teoria da escassez dá espaço para um ambiente de mais confiança para ouvir e experienciar novas formas que podem levar para abundância e prosperidade”, reforçou.

Durante o encontro, as lideranças reforçaram o papel da inovação no pós-pandemia e que inovar não é tarefa apenas de grandes empresas, mas de todos aqueles que buscam desenvolver uma região e um Estado. “Este evento é muito oportuno para o momento que estamos vivendo em Passo Fundo. Temos aqui uma vocação muito grande para inovação e tecnologia. Então, um encontro como este valoriza ainda mais esse trabalho em busca de um objetivo que é comum a todos, esse ecossistema da inovação que já existe e só precisa ser potencializado”, ressaltou o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida.

Após as rodadas de troca de experiências, os participantes conheceram o Centro de Distribuição e Operações da São João. O espaço, com mais de 100 mil m², funciona 24h para atender as quase mil lojas em mais de 200 cidades dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

De acordo com o presidente da Rede de Farmácias São João, Pedro Henrique Kappaun Brair, são iniciativas como esta que despertam e provocam as revoluções necessárias para melhorias em todos os setores. “Inovar é fazer melhor o que fazemos todos os dias. Recebemos hoje pessoas empreendedoras, que gostam de auto desafiar-se, que tem sonhos e buscam promover o desenvolvimento. Sediar essas aproximações é fantástico, pois nos tornamos melhores pessoas e melhores profissionais. Sairemos fortalecidos para debater e inovar os caminhos que potencializam os projetos do setor empresarial e quem ganha é toda uma sociedade”, finalizou o presidente da Rede de Farmácias São João.

