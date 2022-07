Acontece CWI Software formará novos talentos para ingressar na empresa

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2022

Alunos da última turma do projeto "Crescer". Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Gigante da tecnologia nacional, a CWI Software receberá, até domingo (17), inscrições para a 24ª edição de seu programa de Capacitação e Estágio – o “Crescer”. O curso gratuito existe há 12 anos e já formou mais de 600 profissionais. Hoje, a empresa conta com cerca de 1700 funcionários.

O Crescer é direcionado a pessoas com idade a partir de 16 anos, que possuam vínculo acadêmico, técnico ou superior dentro da área da tecnologia da informação e conheçam lógica de programação em Java ou JavaScript.

Realizadas de forma 100% on-line, com duração de 6 meses, as aulas ocorrem em duas fases: na primeira, são abordados os módulos básicos para programação (Orientação a Objetos, Banco de Dados, HTML/CSS e JavaScript). Já na segunda fase, aprofundam-se os ensinamentos de base para que os participantes possam atuar como programadores completos, passando pelos módulos React, Java, DevOps, Segurança e Engenharia de Software, e encerrando com a entrega de um trabalho prático.

Estudantes de todo o Brasil podem participar da formação e, se todas as etapas forem concluídas com êxito, ingressar na empresa através do estágio, sendo efetivados entre seis meses e um ano após o treinamento. Atualmente, 40% dos desenvolvedores da empresa vieram do projeto.

Interessados podem se inscrever pelo site. A primeira etapa do curso inicia no dia 04 de agosto.

