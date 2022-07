Acontece Festiqueijo 2022 em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, promove uma experiência para provar 46 tipos de queijos

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

Dos tradicionais Colonial e Parmesão a queijos temperados, visitantes têm até 31 de julho para saborear o produto Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O 31º Festiqueijo segue até 31 de julho, sempre nas sextas, sábados e domingos, em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. São 46 tipos de queijos, sem contar outras variações, um universo de aromas e sabores de dar água na boca. E tudo isso acompanhado por um cardápio típico italiano, além de vinhos, espumantes e sucos, uma agenda diversificada de shows e atrações paralelas externas como a Vila das Etnias e a feira ‘Feito em Barbosa’.

Toda essa variedade de queijos pode ser apreciada nas 10 queijarias expositoras, que são: Cooperativa Santa Clara, Casa do Queijo Laise, Granja Cichelero, Queijos Ferrari, Gran Mestri, Casa do Queijo Ipar, Lua do Queijo, RAR-Rasip, Queijaria Somacal, Laticínios 3 Palmeiras. Para harmonizar, rótulos das vinícolas Casa Garcia, Casa Valduga, Vinícola Garibaldi, Vinícola Aurora, Miolo Wine Group, Vinícola Pedrucci, Vinícola Don Nanetto, Vinícola Vaccaro, Amitié Espumantes e Vinhos Finos. Para completar espaços Variedades com Bebidas Sarandi, Café Onze, Estação do Pão e Sabory.

Atrações com acesso gratuito

Na área externa, com acesso gratuito, o visitante pode conferir a Vila das Etnias com produtos e shows típicos e a feira ‘Feito em Barbosa’ com 100% produção local. A Vila das Etnias, aprovada pelo público, chega para homenagear as 11 etnias que ajudaram a formar a população da cidade.

As principais são as predominantes alemã e italiana, além da polonesa e suíça, cujos berços das imigrações no Rio Grande do Sul são na cidade. Pela sua representatividade, elas ganharam casas individuais na Vila das Etnias, instalada na Rua Coberta, ao lado do Festiqueijo.

Uma quinta casa abriga conteúdos históricos, artísticos e culturais das etnias francesa, holandesa, espanhola, austríaca, ucraniana, luso-brasileira e de matriz africana, também presentes na localidade.

Quem circula pelo local pode apreciar hábitos e costumes, além de objetos preparados por associações que atuam na preservação de suas tradições. Exposição de fotos e objetos antigos, performances de trabalhos manuais típicos e uma agenda de shows de música e dança em um palco exclusivo para a novidade fazem parte da programação.

Ali, também está instalado o varejo de produtos do Festiqueijo, assim como um forno à lenha onde o pão colonial é assado e comercializado aos visitantes. Entre os produtos típicos que cada casa oferece estão, ainda, uma oficina de capeletti, cucas, chopp, pierogi, Les Merveilles (grostoli suíço) e trufas de chocolate.

Outra atração externa e paralela ao Festiqueijo é o ‘Feito em Barbosa’. Instalada no Pavilhão da Tramontina, ao lado da Rua Coberta, a feira tem 28 expositores. Os produtos, exclusivamente locais, são dos setores do vestuário, acessórios, papelaria, brinquedos, artesanato, alimentação, entre outras opções. A entrada é gratuita e acontece nos mesmos dias e horários do Festiqueijo, de sextas a domingos, até 31 de julho.

