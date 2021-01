Brasil Menina de 12 anos dá à luz em Maceió e a polícia investiga crime de estupro de vulnerável

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2021

Um dos suspeitos é um adolescente de 16 anos. (Foto: Fernando Frazão/Arquivo/Agência Brasil)

Uma menina de 12 anos, que deu à luz um bebê em Maceió, prestou depoimento na Delegacia Especial da Criança e do Adolescente após receber alta do hospital. Ela passou por uma cesárea na quarta (20). O bebê é um menino, que nasceu com quatro quilos e teve alta junto com ela.

A menina chegou à delegacia acompanhada da mãe e de duas conselheiras tutelares. Segundo a delegada Adriana Gusmão, independente de ter havido consentimento da menor, o ato é considerado estupro de vulnerável. O principal suspeito seria um adolescente de 16 anos.

“Se for comprovado que foi um adolescente que manteve conjunção carnal, mesmo com o consentimento dela, em razão da idade é estupro de vulnerável. Ele só não vai responder a um inquérito e sim uma investigação social”, disse a delegada.

A mãe da menina disse que sempre que ia para o trabalho, a filha saia de casa escondida. Ela não sabe quem é o pai da criança. “Acho que foi amigo dela mesmo da andada. Ela arrumou umas amizades e só chegava no outro dia”, disse a mãe que não quis ser identificada. A menina será acompanhada por uma equipe especializada.

Mato Grosso

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) investiga um caso de abuso sexual de um idoso de 66 anos contra a neta. Foi o pai da menina quem denunciou o caso à polícia.

Segundo o comerciante, ele, a esposa, a filha de 13 anos e o avô materno estavam almoçando na casa do idoso, quando o assunto à mesa foi estupro. O suspeito então disse que a culpa por abusos sexuais era da mulher.

“Na hora do almoço ele [idoso] falou na mesa para todos ouvirem, que o estuprador não tem culpa de estuprar ninguém, até porque quando ele estupra a culpa é da mulher, porque as mulheres se insinuam para os homens e acabam sendo estupradas”, lembra o comerciante.

Ao ouvir o que o avô disse sobre abuso sexual, a adolescente de 13 anos começou a chorar. Quando chegou em casa, contou para os pais que tinha sido estuprada pelo idoso durante dois meses, quando tinha 6 anos.

O pai denunciou o caso à polícia. Conforme o boletim de ocorrência, os abusos aconteceram quando a então criança ficou na casa dos avós maternos durante período de férias escolares para que os pais pudessem trabalhar.

“Ele a levava para o fundo do quintal em um tipo de quarto de bagunça e lá ele abusava dela. Ele fez isso por dois meses”, fala o pai conforme versão dita a ele pela filha. A adolescente disse também à família que viu recentemente fotos e vídeos pornográficos no computador do avô.

Ainda de acordo com o pai da adolescente, os abusos só teriam ocorrido nos dois meses e que depois disso, ele percebeu que a filha passou a não querer mais estar com o suspeito e que mudou comportamentos. O caso é investigado como estupro de vulnerável, que é quando a vítima tem menos de 14 anos.

