Geral Menina de 15 anos é obrigada a fingir “namoro” após estupro em São Paulo

18 de junho de 2020

Homem faz vítima fingir que é namorada dele para não levantar suspeitas sobre estupro em Praia Grande. (Foto: Reprodução/Praia Grande Mil Grau)

Uma adolescente de 15 anos foi estuprada no caminho de volta para casa após sair para andar de patins em Praia Grande, no litoral de São Paulo. De acordo com a irmã da vítima, um idoso chegou a suspeitar do que estava acontecendo. Porém, o homem teria feito a jovem se passar por “namorada” dele para não criar suspeitas. Por enquanto, ninguém foi preso.

Em entrevista ao portal de notícias G1 nesta quinta-feira (18), a adolescente, que prefere não se identificar, contou que saiu de casa por volta das 19h para andar de patins, como fazia todos os dias. No caminho até a orla da praia, no bairro Guilhermina, ela foi abordada por um homem, de aproximadamente 20 anos, que estava em uma bicicleta.

“Eu pensei que seria assaltada, mas ele começou a me fazer perguntas. Há quanto tempo eu andava de patins, qual era meu nome, se eu era solteira. Falei que namorava, mas ele continuou insistindo, pedindo meu número de telefone”, afirma a vítima.

A adolescente chegou a pensar que estava apenas sendo flertada por um desconhecido e, mesmo assim, não passou nenhuma informação pessoal. Chegando à praia, ele pareceu desistir e ir embora. Já a jovem fez seu passeio como de costume.

No caminho de volta para casa, após cerca de 50 minutos, os dois se encontraram novamente. “Ele passou em uma rua próxima e me viu. Ainda pensei: ‘tomara que não volte, ele é muito chato'”, diz. O homem se aproximou e fez novas perguntas. “Eu nem estava prestando atenção. Só queria chegar logo em casa”, conta a vítima.

“Então, ele virou pra mim e disse: ‘nossa, nem parece que você tem 15 anos, já tem corpo de mulher’”, recorda. Pouco tempo depois, ele disse à adolescente que gostaria de mostrar ‘uma coisa’ para ela. “Eu disse que não ia parar de andar para ver nada. Estava chegando em casa. Cheguei a dizer que minha mãe me esperava chegar olhando pelas câmeras, mas ele não saiu do meu lado”.

Na Rua Particular Pai Felipe, ele agarrou a jovem pelo braço, forçou um beijo e cometeu o abuso sexual na rua, que era estreita e estava pouco movimentada naquele horário. A jovem conta que chegou a implorar para ser liberada e ir para casa, mas que foi ameaçada de morte pelo criminoso.

“Durou cerca de uns dez minutos. Então, surgiu um homem de bicicleta na rua e ele me fez abraçar ele, para fingir que éramos um casal. Olhei bem fundo nos olhos do homem que passava, chorando, rezando para ele perceber que havia algo errado. Ele percebeu e desceu da bicicleta, ficou na esquina nos olhando.”

O homem, percebendo que os dois estavam sendo observados, decidiu liberar a garota com a condição que saíssem daquele lugar de mãos dadas, para manter o “disfarce” de casal. Ele liberou a jovem na outra esquina e desapareceu.

A jovem conseguiu chegar em casa, onde pediu ajuda para os familiares. Ela foi levada a um pronto-socorro e encaminhada a um hospital, onde tomou um coquetel de remédios para evitar doenças sexualmente transmissíveis. A vítima prestou depoimento na Delegacia da Mulher de Praia Grande. A Polícia Civil investiga o caso. As informações são do portal de notícias G1.

