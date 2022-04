Brasil Menina perde perna em acidente com carro alegórico na saída do sambódromo do Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2022

A criança subiu em um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora Foto: Reprodução de TV A criança subiu em um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Uma menina de 11 anos ficou gravemente ferida, na noite de quarta-feira (20), após um acidente com um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora na saída do sambódromo do Rio de Janeiro, na rua Frei Caneca, no Centro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Raquel Antunes da Silva perdeu uma perna.

A criança foi levada para o posto médico da Sapucaí e, em seguida, transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Ela teve uma parada cardíaca e traumatismo no tórax.

Antes da tragédia, a mãe e a menina estavam em uma praça perto da Sapucaí, lanchando. A criança se afastou para olhar os carros alegóricos que estavam passando. De repente, a mãe foi avisada de que a menina tinha sido atropelada e prensada contra um poste. As pernas dela foram dilaceradas.

No hospital, a mãe contou que a filha subiu no carro alegórico da Em Cima da Hora, e as pernas da criança ficaram presas em um poste quando o veículo passava por um trecho estreito da via.

Amigos da garota contaram para a mãe que ela estava sentada no carro alegórico, que se encontrava parado na rua. O carro, então, começou a andar, e as pernas da menina foram prensadas contra o poste.

A escola de samba disse que está apurando o que aconteceu. Uma perícia foi feita no local do acidente, que atrasou por mais de uma hora os desfiles da Série Ouro do carnaval na Sapucaí.

“As ligas das escolas de samba do Rio de Janeiro estão abaladas e se solidarizam com a família de Raquel Antunes. A jovem menor subiu no carro alegórico fora do sambódromo, na Rua Frei Caneca, no Estácio, após deixar a área de dispersão. Prontamente, em menos de dois minutos, ela foi socorrida e levada ao Hospital Sousa Aguiar, onde foi submetida a cirurgias. Equipes das Ligas e da Escola acompanham o caso na unidade hospitalar ao lado da família desde o primeiro instante e também colaboram com as autoridades. Nesse momento, é preciso esperar a apuração da perícia e autoridades para novos esclarecimentos”, afirmou, em nota, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro.

