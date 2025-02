Brasil Menino de 2 anos morre após ser esquecido dentro de carro por dona de creche em Goiás

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O menino ficou no carro por cerca de quatro horas. Foto: Reprodução O menino ficou no carro por cerca de quatro horas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um menino de 2 anos morreu após ser esquecido dentro de um carro pela dona de uma creche na cidade de Nerópolis (GO), na Região Metropolitana de Goiânia, segundo informou a Polícia Civil. De acordo com a investigação, a mulher também era responsável pelo transporte da criança até o berçário.

“A proprietária do berçário esqueceu no interior do veículo a criança de 2 anos, que ficou trancada por 4 horas sob forte sol”, disse o delegado responsável pelo caso, André Fernandes.

Em depoimento à polícia, ela afirmou que iria receber três novas crianças no berçário e, por estar focada nisso, se esqueceu do menino.

O caso aconteceu na terça-feira (18). Segundo a Polícia Civil, a mulher buscou o menino, Salomão Rodrigues Faustino, em casa e foi até a creche. Quando chegou ao local, entrou e deixou a criança no banco de trás do veículo, presa na cadeirinha, com os vidros fechados.

Quando a dona da creche percebeu o que havia ocorrido, acionou o Corpo de Bombeiros. O menino ficou no carro por cerca de quatro horas. Salomão Faustino foi levado para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, mas não resistiu.

O delegado André Fernandes disse que a suspeita tentou fugir, mas foi presa em Itaberaí, a 80 km de distância de Nerópolis. A mulher foi autuada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e encaminhada ao Complexo de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia.

O corpo de Salomão Faustino foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia e levado para Nerópolis, onde será velado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/menino-de-2-anos-morre-apos-ser-esquecido-dentro-de-carro-por-dona-de-creche/

Menino de 2 anos morre após ser esquecido dentro de carro por dona de creche em Goiás

2025-02-19