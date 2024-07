Mundo Menos de um dia depois, atentado a Trump vira estampa de camisetas em sites chineses e americanos

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

Uma das camisas com a estampa do atentado está sendo vendida no site por 22,95 libras (equivalente a R$ 158,00). (Foto: Reprodução)

As imagens do atentado ao ex-presidente norte-americano Donald Trump, ocorrido durante um comício no sábado (13), já se tornaram um símbolo de desejo por seus apoiadores. Sites chineses e americanos estão vendendo camisas com fotografias que mostram Trump ensanguentado e o punho fechado em direção ao ar.

A corrida para início das vendas foi rápida. Segundo o jornal britânico Independent, o primeiro lote do tipo foi posto à venda no Taobao, uma plataforma de comércio eletrônico chinesa, ainda na noite do sábado, por volta das 20h40 no fuso britânico – 16h40 no Brasil.

Um dos vendedores do site contou ao jornal Hong Kong que colocou as camisetas à venda assim que souberam do tiroteio, mesmo ainda não as tendo impressas. “Dentro de três horas vimos mais de 2.000 pedidos da China e dos EUA”, contou Li Jinwei.

A plataforma vende apenas camisetas em apoio a Trump porque notaram que o ex-presidente é mais popular e gera mais demanda. Uma das camisas com a estampa do atentado está sendo vendida no site por 22,95 libras (equivalente a R$ 158,00). Além da foto, algumas trazem legendas, como “você não pode matar Trump” em inglês.

Outro site, o Etsy, dessa vez baseado no Colorado, nos Estados Unidos, anuncia camisas do tipo por 18,28 libras (algo em torno de R$ 126). Nas redes sociais também já circulam imagens de camisetas em referência ao atentado sendo vendidas presencialmente, nas ruas.

História

Em 1948 o candidato à presidência dos EUA Thomas E. Dewey lança a camiseta com a frase “Dew it for Dewey”, uma das primeiras camisetas de propaganda política da história. Na década de 60 os jovens contestavam os padrões de comportamento impostos pela sociedade careta da época. A história da camiseta chegava a um dos seus ápices: saindo de baixo dos panos para ganhar o mundo.

A peça passava a ser usada por diversos grupos políticos, hippies e punks como forma de comunicação, por meio de mensagens estampadas. As mulheres também passaram a usar as t-shirts, que se tornaram unissex. O movimento da contracultura teve seu auge nos anos 60, quando jovens inovavam estilos, nadavam contra a corrente

Na década de 70, as camisetas viram aliadas da publicidade: ativistas de apropriam das t-shirts estampadas em protestos e explodem as camisetas de bandas. As informações são do Terra.

Menos de um dia depois, atentado a Trump vira estampa de camisetas em sites chineses e americanos

