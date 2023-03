Política Mensagem mostra códigos usados por suspeitos de planejar ataque a Moro

23 de março de 2023

Mensagem "permitiu descortinar o plano" que estava sendo articulado "para a consecução de um atentado" contra o senador Foto: Reprodução Mensagem "permitiu descortinar o plano" que estava sendo articulado "para a consecução de um atentado" contra o senador. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Mensagens trocadas por suspeitos de planejar ataques contra o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e outras autoridades mostram códigos usados por eles para combinar o possível sequestro do parlamentar. Na conversa por WhatsApp, o termo “Tokio” é usado para se referir ao ex-juiz e ex-ministro do governo Bolsonaro, enquanto “Flamengo” substituiria “sequestro”, e “Fluminense” seria usado no lugar de “ação”.

É o que revela o material que veio a público quinta-feira (23) após a juíza Gabriela Hardt, da 9ª Vara Federal de Curitiba, ter retirado o sigilo da decisão que autorizou a operação que, na véspera, terminou com a prisão de nove pessoas envolvidas nos supostos crimes.

Em 2018, Gabriela assumiu temporariamente a Lava Jato após um afastamento de Moro.

Segundo a decisão que autorizou a operação, a mensagem “permitiu descortinar o plano” que estava sendo articulado “para a consecução de um atentado” contra a segurança do senador. O documento cita que foi esta mensagem que estabeleceu o uso de “linguagem cifrada pela organização, com intuito de dificultar a identificação da ação criminosa”.

Caderno tinha controle de endereços

De acordo com a decisão que teve o sigilo derrubado, um caderno encontrado nas investigações comprova “categoricamente” os levantamentos de informações pessoais sobre Moro, a esposa, deputada federal Rosângela Moro (União-SP), e os filhos do casal. O caderno detalha, por exemplo, endereços do casal.

No material apreendido havia, também, informações sobre bens declarados.

