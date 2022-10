Saúde Menstruação: saiba quais alimentos evitar ou investir para impedir as cólicas

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2022

Evidências revelam que o que comemos pode contribuir para piorar ou aliviar a dor. (Foto: Freepik/Reprodução)

A menstruação é um período desconfortável, marcado por dores, cólica, inchaço e um certo mau humor. Um crescente corpo de pesquisas revela que a alimentação pode aliviar esses sintomas ou, por outro lado, piorá-los. Por isso, a Sociedade Norte-Americana de Menopausa (NAMS) recentemente publicou uma recomendação com alimentos que as mulheres devem preferir e outros que devem ser evitados nesse período.

Embora seja reconfortante recorrer a doces, chocolates e delivery de comida, em geral, fast-foods, a sociedade orienta consumir uma dieta rica em salmão, ovos e vegetais. Esses alimentos são preenchidos com gorduras saudáveis ​​e antioxidantes que reduzem a inflamação.

Antes do início da menstruação, as células que formam o revestimento do útero começam a se decompor e liberam grandes quantidades de substâncias inflamatórias. Esses compostos contraem os vasos sanguíneos no útero, o que por sua vez gera contração do músculo, causando as famosas, temidas e doloridas cólicas.

A Sociedade Norte-Americana de Menopausa também orienta as mulheres a evitarem o café. A cafeína pode causar o estreitamento dos vasos sanguíneos, constringindo o útero e tornando as cólicas mais dolorosas.

As novas recomendações foram feitas após a revisão de diversos estudos sobre dieta e dor menstrual. Os resultados mostraram que dietas ricas em ácidos graxos ômega-6, açúcar, sal e carne estimulam a inflamação, enquanto alimentos ricos em ácidos graxos ômega-3, a reduzem. Por isso, a orientação é investir em peixes gordurosos, como salmão, atum e sardinha, ovos, nozes, chia, linhaça e vegetais e evitar o consumo de café, doces, carne vermelha e alimentos com alto teor de sódio.

Outras medidas que podem ajudar no alívio das cólicas menstruais são exercícios aeróbicos como caminhar e nadar, aplicação de calor – como compressas quentes -, dormir bem e relaxar.

Chocolate amargo

Embora o consumo de doces esteja associado a piora das cólicas, devido ao aumento da inflamação no organismo, comer uma pequena quantidade de chocolate amargo alguns dias antes da menstruação ajuda a aliviar o desconforto. Ouvir música relaxante no primeiro dia do período menstrual também tem efeito benéfico.

A conclusão é de um estudo feito na Turquia, com mulheres de 18 a 25 anos que estudavam na Universidade Manisa Celal Bayar. De acordo com os pesquisadores, as endorfinas liberadas pelo corpo depois de comer chocolate e ouvir música ajudam a reduzir a dor e atuam como um sedativo natural.

