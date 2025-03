Acontece Mercado Brasco reabre no Viva Open Mall com novidades após reforma

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

Modelo de “sala de estar do bairro” chega à unidade localizada na Zona Norte Foto: Bueno Branding Foto: Bueno Branding

Completando 10 anos em 2025, o Mercado Brasco do Viva Open Mall, na Zona Norte de Porto Alegre, reabre oficialmente após uma reforma de dois meses. A unidade passou por uma repaginação para se adequar ao novo conceito do negócio, que adota a proposta de “sala de estar do bairro” , criando espaços que favorecem a convivência. A loja, que é a segunda em faturamento, será a mais completa da rede, agregando ao mercado de conveniência os serviços de gastronomia, café e bar.

Assim como a unidade da Padre Chagas, a última a ser inaugurada em 2023, o Brasco no Viva Open Mall contará com cardápio para o café da manhã, brunch, almoço e happy hour. Os empreendedores e sócios à frente do Brasco, Arthur Bolacell e Gabriel Drumond, destacam que já perceberam uma demanda do público, especialmente para a primeira refeição do dia. “A vizinhança aguardava por essa experiência de serviços das outras unidades. O café da manhã será um grande diferencial na região”, revela Arthur.

Assinado pelo Butiá Arquitetura, o projeto arquitetônico consolida o conceito desenvolvido para as demais lojas do Brasco, utilizando texturas, paleta de cores e iluminação agradável, criando um ambiente acolhedor e uma experiência única para o cliente, para que ele se sinta em casa. A loja manterá a seção de hortifrúti ampla e em destaque, um dos principais marcos dessa unidade.

Entre algumas das delícias que estarão disponíveis no cardápio, criadas pelas chefs Natália Tussi e Iara Takehara, estão o “Farroupilha Especial” (cacetinho de fermentação natural Levain, requeijão, queijo mussarela Conaprole, queijo colonial e presunto Royale), o “Ovo Mexido Bowl Demais” (com cebolinha e parmesão, acompanhado de pão de fermentação natural e requeijão, com ou sem bacon), e o “Mistura Boa” (iogurte grego, geleia de morango, granola com nuts e lascas de coco).

Além disso, cafés quentes e gelados preparados por baristas também estarão no cardápio. “Uma das novidades é o Cappuccino Proteico, disponível quente ou gelado, preparado com 13g ou 10g de whey protein da marca gaúcha Bhāva, ideal para o público que frequenta a academia do mall”, conta Gabriel. O espaço também oferecerá drinks autorais assinados por Leo Toneto, com belisquetes para compartilhar e degustar durante o happy hour.

Atualmente, o Brasco conta com cinco lojas em Porto Alegre (Florêncio Ygartua, Viva Open Mall, Bom Fim, Instituto Caldeira e Padre Chagas). No segundo semestre de 2025, as lojas do Bom Fim e da Florêncio também passarão por um processo de repaginação. O investimento total nas renovações das lojas será de R$1,6 milhão.

Outras novidades do Brasco para este ano incluem o relançamento das famosas sopas da marca própria, com novas receitas e embalagens, e o lançamento do rótulo tinto da marca de vinhos do grupo, chamado Portinho.

