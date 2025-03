Acontece Nova diretoria da Assespro-RS é empossada em Porto Alegre para o biênio 2025-2026

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

Gestão tomou posse nesta segunda-feira (17) em cerimônia realizada no Tecnopuc Foto: Assespro-RS/Divulgação Gestão assume a Assespro-RS para o biênio 2025-2026 Foto: Assespro-RS/Divulgação

Nesta segunda-feira (17), foi realizada a cerimônia de posse da diretoria da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet Regional do Rio Grande do Sul (Assespro-RS). O evento, que aconteceu na Arena CMPC, localizada no prédio 99 A do Tecnopuc, empossou o presidente Alexandre Mello e sua equipe de diretores para o biênio 2025-2026. Na cerimônia, estiveram presentes a vice-prefeita de Porto Alegre, Betina Worm e a secretária de Inovação do estado, Simone Stülp.

O novo presidente, Alexandre Mello, destacou que pretende manter a tradição da Assespro-RS de ser uma importante representante das empresas e dos profissionais da área da Tecnologia da Informação. “Essa associação tem mais de 45 anos e, dentro desse espírito de empreendedorismo inovador desses empresários que há 45 anos mantém essa associação, nós pretendemos manter o primeiro pilar, que é a da representatividade, ou seja, ser uma associação que efetivamente represente o setor de tecnologia da informação do estado do Rio Grande do Sul. Entendemos que esse setor é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do estado”, ressalta o presidente.

Com mais de 30 anos de experiência, Alexandre Mello destacou que o novo desafio será baseado em três pilares: representatividade, conexão de negócios e capacitação. Ele evidenciou a importância do setor a todos os demais setores que mantém a economia e os serviços do estado.

“A nossa ideia é preservar o legado de quem nos antecedeu e, ao mesmo tempo, também realizar o presente pensando no futuro que vai se seguir. Por fim, eu gostaria de fazer um registro especial da importância do setor de tecnologia. Várias vezes, a gente vê informes econômicos a respeito da importância do agro, da importância do setor de serviços, da importância do setor automotivo, mas em todos esses setores têm a tecnologia. E, sem a tecnologia, esses setores não são a pujança que são. Deve ser reconhecida [tecnologia] como um arco importante da economia do estado. E, nesse sentido, a função, o papel da nossa instituição é essa interlocução com as autoridades do estado do Rio Grande do Sul e com outras lideranças empresariais”, explica Mello.

Composição da nova gestão da Assespro-RS para o biênio 2025-2026:

Presidente: Alexandre Mello

Diretor Vice-Presidente de Articulação Política: Jorge Krug

Diretor Vice-Presidente de Comunicação: Fernando Nachtigall

Diretor Vice-Presidente de Finanças e Sustentabilidade: Rogério Negruni

Diretor Vice-Presidente de Marketing e Eventos: Leandro Ceccato

Diretor Vice-Presidente de Planejamento e Governança: Rosana Akie Takeda

Diretor Vice-Presidente de Relações Internacionais: Carlos Barrios

Diretor Vice-Presidente Jurídico: Renato Turk Faria

Nova diretoria da Assespro-RS é empossada em Porto Alegre para o biênio 2025-2026

