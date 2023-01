Economia Mercado eleva a 5,48% estimativa de inflação no ano

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

Pelo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (23) pelo Banco Central, a projeção para o IPCA neste ano subiu de 5,39% para 5,48%.

O cenário projetado pelo mercado financeiro para a inflação neste e nos próximos anos voltou a piorar depois dos questionamentos feitos, semana passada, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à autonomia do Banco Central (BC), ao nível de juros e à meta inflacionária.

Pelo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (23) pelo BC, a projeção para o IPCA (o índice oficial de inflação) neste ano subiu de 5,39% para 5,48%. Para 2024, horizonte que fica cada vez mais relevante para a estratégia de convergência à inflação do BC, a estimativa também avançou, e foi de 3,70% para 3,84%.

Meta de inflação

Como o Estadão mostrou, as críticas de Lula à autonomia do BC têm como alvo a atual meta de inflação, vista no governo como muita apertada – o que exigiria a manutenção por mais tempo de taxas de juros elevadas, com efeito negativo sobre o PIB.

A mediana no Focus para a inflação oficial em 2023 está bem acima do teto da meta (4,75%), apontando para três anos de descumprimento do principal mandato do BC, após 2021 e 2022. No caso de 2024 e 2025, os números estimados pelo mercado financeiro já estão acima do centro da meta de 3% (margem de 1,50% a 4,50%).

Atualmente, o foco da política monetária está nos anos de 2023 e de 2024. A mediana para o IPCA de 2025, que está fora do horizonte relevante do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, continuou em 3,50%. Já a estimativa para o IPCA de 2026 passou de 3,22% para 3,47% na última semana.

Taxa de juros

O mercado financeiro manteve a expectativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, estável em 12,50% ao ano para o fim de 2023. Atualmente, a taxa Selic já está em 13,75% ao ano. O Copom também vem sinalizando de que os juros vão se manter altos por um período mais prolongado.

Com isso, o mercado financeiro segue estimando queda dos juros neste ano. Para o fim de 2024, a projeção do mercado para o juro básico da economia subiu de 9,25% para 9,50% ao ano.

Outras estimativas

A projeção para a taxa de câmbio do dólar para o fim de 2023 continuou em R$ 5,28. Para o fim de 2024, permaneceu em R$ 5,30. Para o saldo da balança comercial (resultado do total de exportações menos as importações), a projeção subiu de US$ 57,2 bilhões para US$ 58 bilhões de superávit em 2023. Para 2024, a expectativa para o saldo positivo continuou em US$ 52,4 bilhões.

A previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil neste ano permaneceu em US$ 80 bilhões. Para 2024, a estimativa de ingresso continuou em US$ 77,5 bilhões.

