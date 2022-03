Tecnologia Mercado especula sobre iPhone 5G de baixo custo

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A companhia não deu mais detalhes sobre o evento. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple vai realizar na próxima semana um evento de lançamento de produto, afirmou a companhia. A expectativa do mercado é que a empresa lance uma versão de baixo custo do iPhone com recursos 5G, além de um novo iPad Air e computadores Mac Mini.

“Espie a performance. 8 de março. Vejo você lá”, afirmou o vice-presidente sênior de marketing da Apple, Greg Joswiak, em um tuíte. A companhia não deu mais detalhes sobre o evento.

O novo iPhone será a primeira atualização da linha SE em dois anos e expectativa é que o aparelho tenha câmera com recursos melhorados e um processador mais rápido.

A Apple geralmente promove três eventos por ano para lançar novos produtos, começando pelo de primavera, que no hemisfério norte ocorre entre o fim de março e final de junho. No final do ano, a companhia costuma anunciar novas versões do iPhone pouco antes da temporada do Natal.

Melhor celular do mundo

O Mobile World Congress 2002 (MWC), maior evento de tecnologia móvel do mundo, chegou ao fim nesta quinta-feira (3) e divulgou os vencedores do prêmio prêmio Global Mobile Awards (GLOMO).

O iPhone 13 Pro Max foi eleito o melhor celular do mercado dentre os lançamentos de 2021, por um juri formado por analistas independentes, jornalistas e influenciadores do setor. Concorreram com o modelo o Pixel 6, do Google, e Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3, da Samsung.

Ao todo, o prêmio conta com sete categorias, cada uma com diversas premiações. Além da categoria “Dispositivo”, vencida pelo iPhone 13 Pro Max, veja os demais ganhadores:

Tecnologia Móvel

Tecnologia móvel geral: Samsung Networks para a solução 5G RAN totalmente virtualizada;

Melhor infraestrutura de rede móvel: Huawei para os novos módulos MIMO FDD Giga Band;

Melhor inovação em tecnologia móvel: Samsung Networks para a solução 5G RAN totalmente virtualizada;

Melhor inovação de software de rede: Rakuten Mobile para o 5G Open RAN;

Melhor inovação tecnológica digital para empresas com receita global anual inferior a US$ 10 milhões: AccelerComm para o IP de camada física 5G para RAN aberto que maximiza a eficiência espectral;

Melhor solução de autenticação e segurança móvel: AdaptiveMobile Security, uma empresa da Enea para a primeira solução de segurança de rede 5G unificada do mundo;

Prêmio de parceria da indústria 5G: China Unicom Beijing e Huawei para a Meta Life da 5G Capital na Giga Society.

Indústria X

Melhor serviço de operadora móvel para consumidores conectados: Grupo Veon para a MobileID;

Melhor inovação móvel para economia conectada: Porto de Tianjin, Huawei e China Mobile para Port Renaissance, Intelligent Twin capacita um porto de Tianjin verde e inteligente;

Melhor inovação móvel para o humano vonectado: China Unicom, Comissão de Saúde da Província de Hainan e Huawei para 5G Smart Healthcare iluminam a Ilha Saudável de Hainan;

Melhor inovação móvel para vida conectada: Safaricom for M-PESA App.

Tech4Good

Melhor inovação móvel para mercados emergentes: Starlogik IP LLC para StarZRO;

Melhor inovação móvel em apoio a situações de emergência ou humanitárias: Hormuud Telecoms para o aplicativo WAAFI;

Melhor uso do celular para acessibilidade e inclusão: SK Telecom e Tuat para o serviço de assistente visual baseado em IA ‘Sullivan Plus X NUGU’;

Melhor inovação móvel para ação climática: China Mobile e Huawei para o projeto 5G verde;

Excelente contribuição móvel para os ODS da ONU: Safaricom, Close the Gap e Huawei para o projeto DigiTruck.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia